Hobby Gleitschirmfliegen Luftloch? Winken Sie um Hilfe!

Dass das Gaudium eines Gleitsegelflugs mit Risiken verbunden ist, war dem Flugschüler Johann Huber durchaus bewusst. Dass aber bereits im Unterricht Lebensgefahr lauern kann, merkte er am späten Vormittag des 25. April 2011 an einem Übungshang im Landkreis Rosenheim. Der Flugschüler war noch in der Luft, der Schirm aber vor seinen Augen zu Boden gesaust. Dann stürzte Huber hinterher - aus etwa sechs Meter Höhe.

Mit zwei gebrochenen Beinen und einem zertrümmerten Lendenwirbel überlebte der Elektromeister den Unfall. Er kann heute wieder laufen, verlor durch den langen Arbeitsausfall aber seine Firma und ist heute Angestellter. Folglich stellt sich die Frage nach der Entschädigung.

Huber hatte auf eine plötzlich auftretende Thermikblase falsch reagiert. Er hätte den Bremszug ziehen und halten müssen - doch niemand konnte ihm das mitteilen: Der Fluglehrer hatte ihm vor dem Start das Funkgerät weggenommen. Der Andrang war groß an diesem Tag, die Geräte waren knapp. So hing der Fluganfänger im kritischen Moment ratlos in den Seilen - im Grunde ein klarer Verstoß gegen die damals geltende Ausbildungsordnung. Die schrieb dem Wortlaut nach eine ständige Funkverbindung vor. Huber verklagte die Flugschule und den Lehrer.

Der Geschädigte bekam weitgehend recht - allerdings erst jetzt, fast sechs Jahre nach dem Unfall, in der zweiten Instanz eines turbulenten Verfahrens, das neben der betroffenen Brannenburger Flugschule Hochries vor allem den Deutschen Hängegleiterverband DHV blamierte.

