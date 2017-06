Kapitalismuskritik "Europa hat die Aussicht auf ein goldenes Jahrzehnt"

Jason Alden/Bloomberg/Getty Images

Philipp Hildebrand, 53, gehört seit 2012 dem globalen Führungskomitee von Blackrock an. Der weltweit größte Vermögensverwalter steuert 5,4 Billionen Dollar und ist über Fonds an fast allen wichtigen börsennotierten Konzernen beteiligt. In Deutschland zählt Blackrock beispielsweise zu den größten Aktionären von Deutscher Bank, Deutscher Börse und Daimler. Bevor der Schweizer zu Blackrock stieß, war Hildebrand zwei Jahre lang Präsident der Schweizerischen Nationalbank.

SPIEGEL: Herr Hildebrand, die Welt sorgt sich um Donald Trumps Amerika. Der Spekulant George Soros wettet in großem Stil auf einen Absturz des amerikanischen Aktienmarkts. Liegt er damit richtig?

Hildebrand: Das glaube ich nicht. Zehn Jahre nach der Finanzkrise befinden wir uns endlich weltweit in einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld. Die positive Dynamik, die aus solch einem in allen großen Volkswirtschaften synchronen Aufschwung entsteht, wird nach wie vor unterschätzt.

SPIEGEL: Das politische Führungschaos unter Trump und die wachsende Kluft zwischen Amerika und Europa sind keine Gefahr für die Börse?

