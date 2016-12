Rechtes Denken Der dunkle Ritter Götz

Gut zwei Wochen ist es her, dass das Stadttheater Magdeburg für den 19. Januar zu einer Diskussion einlud. Um den Rechtsruck in Deutschland und Europa sollte es gehen und um die Frage, was man gegen ihn tun, wie man eine "Taktik der Kritik" erarbeiten könne. Gäste: Holger Stahlknecht, CDU, Innenminister von Sachsen-Anhalt, und Elisabeth Schweeger, Leiterin der Theaterakademie Baden-Württemberg. Am Schluss der Veranstaltungsankündigung ein verschämter Satz: "Mit auf dem Podium sitzt Götz Kubitschek."

Götz Kubitschek, 46, ist der wichtigste Intellektuelle der Neuen Rechten in Deutschland. Ein Verleger und Autor, er tritt bei Pegida in Dresden auf, er ist eine Art Stichwortgeber der Identitären Bewegung und ein Freund des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Die Idee, ausgerechnet mit Kubitschek über eine "Taktik der Kritik" am rechten Denken zu reden, ist bizarr.

Die Veranstaltung wurde schnell abgesagt. Reiner Haseloff, ebenfalls CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hatte sich eingemischt. Es gebe "rote Linien" mit wem man sprechen könne, sagte er, und drohte Stahlknecht so indirekt mit dem Rauswurf, sollte er sich mit Kubitschek auf ein Podium setzen. Offensichtlich gibt es eine große Unsicherheit, wie man mit dem Aufstieg der Neuen Rechten in Deutschland umgeht. Ausgrenzen? Miteinander reden? Wenn ja, wie? Und mit wem und worüber eigentlich?

