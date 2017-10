Gregor Gysi über sein Leben "Ja, Feigheit auch, meinetwegen"

SPIEGEL: Herr Gysi, in diesen Tagen erscheint Ihre Autobiografie. Sie beginnt mit dem schönen Satz: "Ich habe schon als Kind gelernt, dass man Sätze nicht mit Ich beginnen soll." Ertragen Sie manchmal Ihre eigene Eitelkeit nur mit Ironie?

Gysi: Vielleicht ist da etwas dran.

SPIEGEL: Sie sind schon mit dem Fallschirm über Berlin abgesprungen, Sie haben Ihre eigene Talkreihe im Deutschen Theater, vor Kurzem forderten Sie in der "Bild"-Zeitung, dass das Nacktbaden wieder gefördert werden müsse. Woher kommt bei Ihnen der Wille, unbedingt unterhalten zu müssen?

Gysi: Ich hatte immer Jobs, bei denen es nicht leicht war zu erreichen, dass einem zugehört wird. Als Rechtsanwalt in der DDR war ich auch in einer Außenseiterposition. Und als ich anfing in der Politik der Bundesrepublik, also ab dem 3. Oktober 1990, war ich auch ein Außenseiter. Wenn es mir nicht von der Natur gegeben gewesen wäre, Unterhaltungsmomente einzubauen, hätte ich kaum Aufmerksamkeit erreicht.

SPIEGEL: Sie sind im Bundestag mit Humor weitergekommen?

