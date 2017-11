Chaos in Griechenland Auf Lesbos zerplatzen große Träume

Wer Europas Schande besichtigen will, fährt einen Hügel zwischen Olivenhainen auf der Insel Lesbos hoch, bis er an die meterhohen Betonmauern des Camps Moria gelangt. "Willkommen im Gefängnis", hat jemand an die Mauer gesprüht. Ein bestialischer Gestank von Urin und Müll schlägt einem entgegen, auf dem Boden liegen Hunderte Plastiktüten. Es regnet, knöchelhoch steht das Brackwasser auf der Straße. Die Migranten, die aus dem Camp kommen, hüllen sich in dünne Plastikcapes, viele laufen in Flipflops durch die Brühe. Kinder weinen, Männer rempeln. So sieht einer der beschämendsten Flecken Europas aus.

Das Flüchtlingscamp Moria war einmal für 2330 Personen angelegt. Doch aktuell leben 6489 Menschen darin.

Omar Sherki kriecht aus einem Zelt, das neben den Mauern des Camps steht. Ein schmaler, blasser Mann, der in Syrien Ingenieurwesen studiert hat und Gitarre in einer Rockband spielte. Er lebt mit Hunderten anderen Männern in einem wilden Hain, weil es ihm im Camp Moria zu gefährlich ist. Seine Matratze liegt auf einer Palette, unter der Regenwasser schwappt.

Omar wartet darauf, dass Helfer Essen verteilen: faulig riechende Buletten und schalen Reis. "Ich bin vor einem Krieg geflohen und in einem neuen gelandet", sagt er.

