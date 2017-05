Eine Meldung und ihre Geschichte Ein griechischer Bestatter lässt eine Leiche auf der Straße liegen. Und nun?

Der Bestatter Stathis Kessaniotis, 47 Jahre alt, klein und rund, kam gerade von einer langen Tour, er war müde, er hatte eine Leiche in den Norden von Thessaloniki gebracht, wo er zu Hause ist. Da klingelte das Telefon, eine Polizistin war dran. Er solle schnell kommen, es gebe eine Leiche. Die Leiche liege auf der Straße, und niemand hole sie ab. Die Polizistin, die ihn kannte, fragte: "Stathis, hilfst du uns?" Es war Samstagvormittag. Er dachte an sein Wochenende. Er hatte tagelang kaum geschlafen, nichts gegessen, weil essen müde macht, nur Kaffee getrunken, immer ohne Zucker. Aber dann sagte er: "Klar, ich komme."

Er fuhr sein Auto in den Stadtteil Panorama, eine Art Beverly Hills Thessalonikis, am Hang gelegen, mit Pools und Pinien. Warum, fragte er sich, sollte hier eine Leiche auf der Straße liegen?

Stathis hatte früher Fahrzeuge in einem Bergwerk gefahren, Baustoffe, dann war er arbeitslos geworden, weil immer weniger gebaut wurde. Er hatte eine Frau und drei Kinder zu versorgen und war auf die Idee gekommen, in Panorama ein Bestattungsinstitut zu eröffnen. Es dürfte nicht so schwer sein, Tote abzuholen und auf Friedhöfe zu fahren, dachte er, während er die Menschen auf der Straße beobachtete und von vielen Toten träumte.

Eine Zeit lang beobachtete er damals auf dem Gehweg einen alten Mann mit drei Hunden, der den Obdachlosen Essen gab. Bald jedoch hatte Stathis dafür keine Zeit mehr, sein Geschäft gedieh, er eröffnete sechs weitere Filialen.

