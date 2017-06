Eine Meldung und ihre Geschichte Mann vergisst Frau am Flughafen - echt jetzt?

Es gibt Meldungen, die Journalisten lieben, weil sie wissen, dass ihre Leser sie lieben. Geschichten, die jeder gern zu lesen scheint. So eine Meldung haben Carolyn und Maurice Hunter aus London vor einiger Zeit geliefert. Ihre Geschichte ging um die Welt. Zeitungen druckten sie in England, in den USA, in Deutschland, in Südamerika. Im Radio wurde berichtet, die beiden wurden in Fernsehstudios eingeladen, natürlich wurde auf Facebook und Twitter darüber gesprochen.

Die häufigste Überschrift für diese perfekte Meldung lautete ungefähr so: "Brite vergisst Ehefrau am Flughafen, merkt es erst am Ferienort". Diese Meldungsgattung, die "Ehemann vergisst Ehefrau"-Nachricht, ist gar nicht so selten, wie ein Blick ins Pressearchiv zeigt. Ein Brasilianer realisierte den Verlust seiner Frau vor anderthalb Jahren erst fast hundert Kilometer nach dem Tanken. Ein Deutscher brauchte zwei Stunden, um die Abwesenheit seiner Braut zu bemerken, und das in den Flitterwochen. Ein Chinese vergaß die Gefährtin, mit der er auf Weltreise war, auf der A1 in Deutschland. In Brüssel vergaß ein Mann seine Frau im Hotel.

Bei Maurice Hunter aus London war es der Flughafen London-Stansted. Er flog los, sie blieb zurück. Es war dann jemand vom Bodenpersonal im Flughafen von Alicante, in Spanien, der ihm nach der Ankunft sagte, dass seine Frau in London geblieben sei.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.