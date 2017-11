Lebenseinstellung Der Schatten in der Lunge

Paul Baxter / SWNS.com Paul Baxter

Das erste Mal, als seine Lunge rasselte, war Paul Baxter 18 Jahre alt, er hustete, und es fühlte sich an, als würde ihm jemand in die Flanke stechen. Ein Arzt nahm eine Spritze, die an einem Schlauch hing und die in Baxters Erinnerung einem Degen ähnelt, bohrte sie durch sein Rippenfell und ließ die austretende Flüssigkeit in einen Eimer laufen. "Wie Rotwein", sagt Baxter.

Das zweite Mal, vor 13 Jahren, hatte sich Baxter beim Briefeaustragen einen scheppernden Husten gefangen. Eines Morgens lag er im Bett und brabbelte wirr. Im Krankenhaus behandelten ihn die Ärzte, als hätte er eine Hirnhautentzündung, und merkten nach drei Tagen, dass er eigentlich einen Schlaganfall erlitten hatte, weil der Infekt aus seiner Lunge aufs Hirn gesprungen war.

Paul Baxter und seine Frau Hellen lachen, als sie das erzählen. "Was passiert, passiert", sagt Hellen Baxter, und als sie das sagt, lächelt ihr Mann und nickt, als sei das ein schlauer Satz. Baxter streichelt die Ohren seines Pudels und hustet ein wenig, bevor er seine Geschichte erzählt. Man hört diesen Husten und ahnt, dass er viel und gern raucht.

Paul Baxter, 50, Postbote, Dauerbewohner eines Wohnwagens außerhalb Manchesters in England, hat eine erstaunlich ruhige Art, von seinem Leiden zu sprechen. Das dritte Mal kam der Husten vor drei Jahren. Die Ärztin legte ein Stethoskop an Baxters Rücken und horchte. Sie ließ seine Lunge röntgen, sah eine Verschattung und sagte: "Das gefällt mir nicht."

