Großbritannien und der Brexit Theresa Maybe

Sie wollen Antworten, deshalb sind sie hier. Studenten, Rentner, Ehepaare, Männer mit Feierabendgesicht, Frauen mit Rotweinglas, 60 Leute ungefähr. Die Londoner Mittelschicht, versammelt in einer ehemaligen Kirche in Notting Hill. Sie haben eine Menge Fragen. Was passiert, wenn Großbritannien die EU verlässt? Wird das Land ärmer werden? Und überhaupt: Was für eine Gesellschaft soll hier wachsen, am Rand Europas?

Der Abend in Notting Hill kostet 26 Pfund Eintritt und trägt den Titel "Wie der Brexit Leben, Arbeit, Politik und Wirtschaft in Großbritannien verändert". Überall schießen solche Veranstaltungen aus dem Boden. Podiumsdiskussionen, Konferenzen, jede einzelne Runde ein Beleg dafür, wie groß das Vakuum nach dem Plebiszit immer noch ist, wie groß der Durst nach Antworten. Ein Dutzend Brexit-Bücher ist auf dem Markt, mindestens, im Mediengeschäft steigt die Figur des Brexit-Erklärers auf. Soll noch jemand sagen, niemand profitiere vom Austritt aus der EU.

Ein Mann in dunklem Anzug federt auf die Bühne. Anand Menon ist Professor für Europäische Politik am renommierten King's College in London. Noch ein Experte. Wenn es jemanden gibt, der die Zukunft zumindest in Umrissen kennt, dann er. Aber auch Menon wirkt ratlos. Sorry, sagt er, keine Ahnung, was geschehen wird.

26 Pfund für Antworten, die keiner kennt. Nicht an diesem Abend, nicht in Notting Hill, nirgendwo im Königreich. Diese Planlosigkeit hat schwerwiegende Folgen.

