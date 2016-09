Neue Seemacht China erobert das Wasser

Photoshot/ Caro Containerterminal im Hafen von Yangshan

Mehr als 6000 Kilometer windet sich der mächtige Yangtze durch China, vom kargen Hochland Tibets bis in die dicht besiedelten Ebenen der Ostküste. Kurz bevor er in den Pazifik mündet, zweigt eine breite Wasserstraße von ihm ab: der Huangpu, der Stadtfluss von Shanghai.

Erz-, Zement- und Kohledampfer, Container- und Stückgutfrachter quälen sich die Windungen des Huangpu hinauf, bis sich an dessen engster Schleife eines von Chinas großen Panoramen öffnet: links die Wolkenkratzer des Finanzdistrikts Pudong, rechts die Paläste und Türme am Bund, der alten Shanghaier Uferpromenade.

In der 20. Etage eines dieser Türme residiert Yan Jun, 56, der Chef des Hafens von Shanghai. Gäste, die ihn zum ersten Mal besuchen, führt er gern noch eine Etage höher in den Saal, in dem sonst der Vorstand seines Unternehmens tagt, der Shanghai International Port Group. Dort steht ein massiver, zehn Meter langer Holztisch, der aus den Planken alter Kaibefestigungen gezimmert wurde, und vor dem Fenster ein mannshoher Globus.

Wenn die Handels- und Seemacht China eine Kommandobrücke hätte, dann könnte sie hier oben sein, und Yan Jun wäre der Kapitän. Er ist ein großer, eleganter Mann mit einer tiefen Stimme. Chinas große Industrieprovinzen mit ihren Millionenstädten links und rechts am Unterlauf des Yangtze, sagt er, seien wie die beiden Flügel eines Drachen - "und Shanghai ist der Drachenkopf". Kein Hafen der Welt habe ein Hinterland, aus dem eine solche Menge von Waren auf den Weltmarkt dränge, wie der seine. China exportiert pro Jahr Güter im Wert von über 2000 Milliarden Dollar.