Grüne in der Krise Operation Robert

Wenigstens er kann noch lachen. Robert Habeck steht an diesem windigen Aprilmontag in einem Hausflur in Kiel und spricht mit einem Studenten, 21 Jahre, rote Haare, roter Ziegenbart. Er wisse nicht so recht, wen er wählen solle bei der Landtagswahl in zwei Wochen. "Ich habe da so ein, zwei Sachen, die mich stören bei den Grünen", sagt er.

Habeck, lässig an den Türrahmen gelehnt, pariert: "Eigentlich hör ich immer, bei den Grünen sei alles scheiße. Da ist es doch schon toll, wenn es nur ein, zwei Sachen sind." Dann lacht er laut.

Es gibt im Moment nicht so viele Grüne, die noch einen Sinn für Selbstironie haben. Habeck, Vizeministerpräsident von Schleswig-Holstein, gehört dazu. Es läuft gut für ihn; vom Rest der Partei kann man das nicht behaupten.

Die Grünen im Norden liegen in jüngsten Umfragen stabil bei zwölf Prozent. Wenn nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, können sie weiter mitregieren. Im Bund dagegen gehen die Zahlen seit Monaten nach unten. Selbst das Undenkbare scheint möglich: dass die Partei bei der Bundestagswahl unter die Fünfprozenthürde rutschen könnte.

Die grünen Funktionäre in Berlin schwanken zwischen Ratlosigkeit und Panik. Bei jedem Treffen geht es mittlerweile um die schlechten Werte, man spricht sich Mut zu. "Therapiesitzungen" heißen solche Runden inzwischen bei einigen. "Die Grünen haben gerade eine schwere Phase", gesteht Fraktionschef Anton Hofreiter. Und die Abgeordnete Annalena Baerbock berichtet: "Bei einigen Grünen setzt sich ein gefährliches Gefühl durch: Sie denken, wir können gerade machen, was wir wollen, trotzdem fallen die Umfragewerte." Dabei müsse man jetzt erst recht deutlich machen, wofür die Partei stehe, Klimaschutz, gute Kitas und Schulen und eine offene Gesellschaft etwa.

