Not macht erfinderisch Wie kommt der Porno in den Knast?

Adam Johnston ist ein Mörder. Er ist 36 Jahre alt, und fast die Hälfte seines Lebens hat er im Knast verbracht. Er war lange Zeit einer von gut 2000 Insassen des Gefängnisses von Marion im Bundesstaat Ohio, und offensichtlich hat er sich dort ganz ordentlich benommen. Jedenfalls sollten die Mitglieder eines Bewährungsausschusses demnächst darüber beraten, ob Johnston ein Teil seiner Haftstrafe erlassen werden könne. Es wäre ein wichtiger Tag im Leben von Adam Johnston geworden. Aber diesen Tag wird es wahrscheinlich nicht mehr geben.

Er hat einen Fehler gemacht, obwohl man sagen muss, dass er perfekt gearbeitet hat.

Johnstons Geschichte beginnt im Frühjahr 2015, er ist zu dieser Zeit in der Recyclingwerkstatt des Gefängnisses eingesetzt, als eine Art Vorarbeiter.

Die Arbeit in der Werkstatt besteht hauptsächlich daraus, Computer zu zerlegen. Sie werden auf Paletten geliefert, die Häftlinge schrauben die Gehäuse auseinander, sortieren Festplatten, Grafikkarten, Platinen. Was als Computer reinkam, geht in Einzelteilen wieder raus.

Johnston bemerkt schnell, dass nicht genau Buch darüber geführt wird, wie viele Computer die Werkstatt erreichen, wie viele Einzelteile sie verlassen. Er sieht Lücken im System, und darin erkennt er eine Chance für sich.

