Beziehungsgewalt gegen Männer "Ich habe mich gefühlt wie ein Bettnässer"

Sie hatten sich im Chat an der Singlebörse von Freenet kennengelernt. Schon beim ersten Treffen brach sie in Tränen aus. Ihr gewalttätiger Mann misshandle sie. Sie habe Angst zu sterben. "Ich fand sie nicht sonderlich attraktiv", erinnert sich Maik (Name geändert). Aber er habe Mitleid gehabt. Sie aktivierte, so sagt er, sein Helfersyndrom. Er zog zu ihr.

Maik war Anfang dreißig. 1,94 Meter groß, 109 Kilogramm schwer und Geschäftsführer eines kleinen Betriebs in Sachsen. Ein gestandener Mann. Die Frau ein wenig älter, 1,75 Meter groß. Nichts an ihr war Furcht einflößend. Doch in den sieben Jahren ihrer Beziehung habe sie aus ihm ein Wrack gemacht, sagt Maik, körperlich und seelisch. Habe ihn geschlagen und getreten. Er verlor seinen Job. Zurück blieben ein zertrümmertes Leben und tiefe Scham. "Ich habe mich gefühlt wie ein Bettnässer."

Gewalt in Partnerschaften ist ein großes Problem, meist ist von Männern die Rede, die ihre Frauen schlagen, bedrohen oder vergewaltigen. Statistiken des Bundeskriminalamts (BKA) besagen, dass 81,8 Prozent der Opfer von Partnerschaftsgewalt Frauen sind. Doch das Dunkelfeld ist enorm. Schätzungen zufolge werden viele der häuslichen Exzesse nicht angezeigt. Vor allem Männer scheuten aus Angst vor Spott und Häme den Gang zur Polizeiwache.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.