Provinzpolitiker Herr Piepgras macht Politik

Am Morgen, um 4.45 Uhr, hört man seine Schritte durch die dünne, hölzerne Decke. Matthias Piepgras hat sein rotes Bettlaken zurückgeworfen, er geht in sein Arbeitszimmer, setzt sich an den Kieferntisch am Westfenster, dort, wo man das Licht des Leuchtturms in der Nacht sehen kann, und schreibt an der wichtigsten Rede, die er dieses Jahr halten wird. Der Wind hat aufgefrischt, und es liegt ein salziger Geschmack in der Luft. Draußen schlafen die Seevögel unruhig, nur ab und zu dringen ihre Schreie über das Wasser. Piepgras hört den Wind, wie er gegen die Fenster drückt, den Dachstuhl bewegt, durch das Reet schießt, einen hellen, vibrierenden Ton, als riefe er ihn.

Piepgras ist Bürgermeister auf Hallig Hooge, einem Haufen Erde in der Nordsee, 20 Kilometer von der Küste entfernt, so flach, dass er bei Sturmflut überspült wird, so hoch, dass Menschen auf ihm leben können. Ein Horizont, eine Wiese. Ein SPD-Ortsverein, ein CDU-Ortsverein. Sechs Gaststätten, eine afghanische Flüchtlingsfamilie. Jedes Amt auf Hooge ist umkämpft, jede Besetzung wird diskutiert, jeder Kassenwart steht unter Beobachtung. Wo wenig ist, hat alles Bedeutung. Hooges Regierung ist der Gemeinderat. Hooges Sitzungssaal ist die Gaststätte "Zum Seehund". Das Büro des Bürgermeisters ist sein Wohnzimmer, sein Auto oder der Deich.

Erst mal sei er Bürgermeister, alles andere komme danach, sagt Piepgras. Er ist auch Amtsvorsteher von Pellworm, Kreistagsabgeordneter, Vorsitzender der Biosphäre Halligen, Vorsitzender des Tourismusausschusses, Mitglied im Bauausschuss, Vorstand des Hafenverbandes, Zweckverbandsvorsitzender für die Daseinsvorsorge, Vater von zwei Söhnen, Besitzer von drei Telefonen, Vermieter von fünf Ferienwohnungen. Piepgras sagt, er sei jetzt mit 61 Jahren auf dem Höhepunkt seiner politischen Laufbahn. Vermutlich stimmt das. Er glaubt, dass Politik etwas bewegen könne, dass sie das Leben besser mache, die Zukunft größer, die Angst kleiner. Manchmal, in den dunklen Momenten, fürchtet er das Gegenteil. Nun, in der Nacht, schaut Piepgras auf dem weißen Zettel vor sich, er nimmt seinen blauen Kugelschreiber und beginnt mit krakeliger Schrift, die sich schnell über die Linien zieht: "Herzlich willkommen."

