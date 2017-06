Schanzenviertel Wo Hamburg am coolsten ist

Man kann sich das Schanzenviertel, einen Stadtteil der Millionenmetropole Hamburg, hoch in Deutschlands Norden, wie ein italienisches Dorf vorstellen. Mit einem Kirchturm, der den Anwohnern heilig ist. Mit einer Piazza zu Füßen des Kirchturms, auf der die Anwohner tagsüber flanieren und sich abends versammeln, auf der sie essen und trinken, flirten und diskutieren. Mit Touristen, die am Wochenende die Piazza fluten, den Kirchturm fotografieren und so die Anwohner vorübergehend in die Flucht schlagen.

Die Piazza hört offiziell auf den Namen Schulterblatt, aber die Hamburger sagen tatsächlich Piazza; die Kirche ist die Rote Flora, das bekannteste Autonome Zentrum der Republik, besetzt seit 1989. Seit Jahren sorgt die Rote Flora, wofür neuerdings auch die Elbphilharmonie sorgt: originelle Bilder in der Welt, Heimatstolz zu Hause. Sie gibt dem Schanzenviertel ein Gesicht. Eine Kirche des Antikapitalismus.

Und nun rückt diesem Dorf die große Globalisierung nahe, eine feindselige Welt. Der G-20-Gipfel kommt am 7. und 8. Juli in Hamburgs Messehallen, die unmittelbar ans Schanzenviertel grenzen. Linke Tradition trifft auf neoliberale Gegenwart, hippieske Anarchie auf ganz reale Machtpolitik.

Dies ist das Porträt eines Stadtteils, der bald weltweit in den Nachrichten sein wird, eines Viertels, dem in den vergangenen Jahren eine Identitätskrise drohte - und das sich nun auf seine Ideale besinnt.

