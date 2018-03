Obdachlose im Überlebenskampf Nachts, wenn die Kälte wieder kommt

Wo er heute Nacht schlafe? Piotr P. schaut auf den strömenden Regen, zuckt mit den Schultern, ratlos. Aus dem Treppenhaus, in dem er Unterschlupf gefunden hatte, haben ihn am Morgen Polizisten vertrieben, ein Mieter hatte ihn verpfiffen. In die überdachte Ladezone hinter dem Supermarkt, sein Ausweichquartier, kann er auch nicht mehr, der Hausmeister hat den Zugang mit Stacheldraht versperrt. Und die winzigen Kammern in der nahe gelegenen Kirchengemeinde, reserviert für arme Teufel wie ihn, sind alle belegt.

"Manchmal ist das Leben ein bisschen schwer", seufzt der Obdachlose aus Polen. Seit Stunden steht er jetzt, einen leeren Plastikbecher am ausgestreckten Arm, in einer Fußgängerzone in Hamburg-Altona. Außer einer 20-Cent-Münze, die ein mitleidiger Passant spendiert hat, hat er nichts eingesammelt. In seiner Verzweiflung versucht er es mit Humor. "Hast du mal 1000 Euro für mich?", ruft er Passanten zu. "Hat jemand Gold dabei?"

Er zittert, leert ein Fläschchen Kräuterlikör in einem Zug. Das war's. Alle Alkoholvorräte sind aufgebraucht, er brauchte so dringend Nachschub, und wenn es nur ein oder zwei Flaschen Bier wären. Wodka wäre besser.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.