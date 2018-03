Thomas von Heesen Die dubiosen Geschäfte des neuen HSV-Managers

Auf dem WhatsApp-Profil des neuen HSV-Managers Thomas von Heesen war bis vor wenigen Tagen eine schwarze Bombe mit brennender Lunte zu sehen. Vermutlich sollte die Botschaft lustig sein: Hey, ich bin's, der Tommi, wo ich auftauche, ist Leben in der Bude.

Heesen, 56, darf sich allerdings nicht wundern, dass es in der Fußballbranche womöglich Menschen gibt, die das Symbol anders gedeutet haben könnten: als Zeichen für die verbrannte Erde, die Thomas von Heesen immer wieder hinterlassen hat.

Denn fast egal, wo der gebürtige Westfale nach einer erfolgreichen Spielerkarriere als Trainer, Sportdirektor, Manager oder Berater anheuerte, ob in Nürnberg, Bielefeld, Saarbrücken, auf Zypern, in Polen oder in der Steiermark: Meist ging es in den Vereinen, für die Heesen Verantwortung übernahm, ziemlich turbulent zu, manchmal auch rasant bergab.

Das kann passieren, der Fußball ist ein launisches Gewerbe. Was bei Heesens Funktionärslaufbahn besonders in den letzten Jahren auffällt, hat eine andere Note. Es geht um seine privaten Geschäfte, die zuweilen in zweifelhafter Nähe zu jenem Klub stehen, für den er gerade ein Mandat hat oder bei dem er gerade angestellt ist.

Thomas von Heesen ist an mindestens 14 Unternehmen beteiligt. Manche wollen auf dem Transfermarkt an das große Geld kommen. Manche mischen, so steht es jedenfalls im Handelsregister, bei der Investorenbetreuung mit. Selbst im trüben Geschäft mit minderjährigen Fußballtalenten war Heesen aktiv.

