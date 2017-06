Vergesst Berlin Hauptstadt Hamburg

Da hängen sie. Mit ihren Westen, ihren auf Ernst und Ehrbarkeit gebügelten Gesichtern, in denen die Dreifaltigkeit des Kaufmanns steht, Kassenführung, Buchhaltung, Korrespondenz, und die Bücher stets so sauber wie das Gewissen.

Da hängt sie, die Hamburger Kaufmannschaft, in Öl gemalt ihre Besten, die Präsiden der Handelskammer. Aber wie Tobias Bergmann jetzt vor den Bildern steht, so spillrig und quick, wirken die Porträts seiner Vorgänger eher wie Trophäen. Wie zur Strecke gebracht.

"Es gab und gibt in Hamburg eine Kaufmannsaristokratie, mit ihren Windsors und Orléans. Und die wurde mit dieser Wahl herausgefegt. Jetzt ist der Robespierre in diese Räumlichkeiten eingezogen." Tobias Bergmann, Unternehmensberater, vor 45 Jahren geboren im Flecken Langquaid, Niederbayern. Wo's den Ferkelmarkt gibt.

Tobias Bergmann, der frisch gewählte Präses der Hamburger Handelskammer, setzt gern ein "Sozusagen" in seine Sätze. Das spricht er bayerisch aus, einsilbig: "z'agn". Der Kaufmannsadel hätte ihm das vielleicht verziehen. Auch dass er auf der falschen Seite der Elbe wohnt, in Wilhelmsburg, bei den Proleten, und dass er dort in einem Boxklub trainiert, der nichts, aber auch gar nichts mit den Ruder-Hockey-Polo-Klubs zu tun hat, in denen man Mitglied ist und es schon immer war.

Nein, unverzeihlich ist, es überhaupt gewagt zu haben, die Machtverhältnisse dieser Stadt infrage zu stellen. Die Autorität der Reeder, Industriekapitäne und Großhändler. Der Pfeffersäcke. Und dann auch noch im Februar mit überwältigender Mehrheit zum Kammerpräses gewählt zu werden. Vielleicht die erste geglückte Revolution der Stadtgeschichte.

