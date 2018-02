Gabor Steingart Was der wahre Grund für die Entlassung des "Handelsblatt"-Herausgebers ist

Das Ende ereilte Gabor Steingart in Hamburg, und es ereilte ihn schriftlich. Es war der Mittwoch der vergangenen Woche, Steingart war in den Norden gereist, weil er am nächsten Morgen vor Managern des Verlages Gruner + Jahr reden wollte. Darüber, wie man in digitalen Zeiten Erfolg haben kann. Steingart, Herausgeber und Geschäftsführer des "Handelsblatts", sieht sich und seine Zeitung da durchaus als Vorbild.

Doch mit dem Erfolg hatte es sich dann erst einmal, zumindest mit dem persönlichen. Denn in dem Brief, den ihm sein Verleger Dieter von Holtzbrinck geschickt hatte, wurde Steingarts sofortige Abberufung von der Spitze des "Handelsblatt" ausgesprochen, sogar ein Hausverbot. Steingart traf das Schreiben wie ein Schock. Nichts, so berichten Vertraute, habe er weniger erwartet als das. Er habe sich unangreifbar gefühlt, sei sich des Vertrauens von Dieter von Holtzbrinck sicher gewesen. Nirgends habe er Warnsignale wahrgenommen, nirgends Gefahr gespürt.

Natürlich habe ihn die Form gewundert. Ein Rauswurf per Brief, kalt wie eine Mahnung vom Finanzamt. Das entsprach nicht der Beziehung zwischen ihm und Holtzbrinck, wie beide diese seit Jahren wahrgenommen und inszeniert hatten, als persönliche Freundschaft nämlich zwischen dem weisen Verleger und seinem ungestümen Erneuerer. Steingart sagte den Vortrag bei Gruner + Jahr ab und reiste nach Düsseldorf, zur Aussprache mit seinem Verleger. In der Zwischenzeit hatte er genug Muße, über die Gründe für das unerwartete Zerwürfnis nachzudenken.

Liebe Leserin, lieber Leser,

