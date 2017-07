Medizin-Apps Wie das Handy den Arzt ersetzt

Das Flugzeug war gerade gestartet, als ein Passagier das Bewusstsein verlor. Eric Topol zog sein Smartphone aus der Tasche und leitete damit ein EKG ab. Er machte eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen des Mannes, maß die Sauerstoffsättigung im Blut. Dann gab er Entwarnung. Das Flugzeug konnte weiterfliegen, der Auslöser für den Kollaps war nur ein kurzzeitig langsamer Herzschlag.

Topol ist Kardiologe in La Jolla im US-Bundesstaat Kalifornien. Er hat schon einige solcher Situationen über den Wolken erlebt. Einmal diagnostizierte sein Mobiltelefon einen Herzinfarkt, das Flugzeug musste notlanden. Was Topol fasziniert: Jeder hätte das EKG ableiten können, egal ob Medizinprofessor, Flugbegleiter oder Sitznachbar. Alles, was er dafür brauchte, wären ein Sensor für 200 Dollar und ein Smartphone mit einer App, die den Herzrhythmus interpretiert.

Kaum ein Gegenstand hat die Welt so schnell verändert wie das Smartphone. Völlig selbstverständlich wird damit eingekauft, es werden darüber Termine und Revolutionen organisiert, man kann damit den Partner fürs Leben finden oder eine Beerdigung planen. An einem Tag werden weltweit zehnmal so viele Mobiltelefone verkauft wie Babys geboren. Jetzt erobert das Smartphone die Medizin.

