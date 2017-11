Hannover 96 und Investor Kind Der Schrecken der Liga

In einem Moment des Übermuts, als Hannover 96 kurz vor dem Sieg über den Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund steht, als das Stadion "Oh, wie ist das schön" anstimmt und eine Kellnerin Sektgläser in die Loge bringt, gestattet sich Martin Kind einen Scherz.

"Martin, wenn du hier gewinnst, wirst du zum Schrecken der Liga!", brüllt einer von Kinds Vertrauten. Der Vereinspräsident antwortet: "Bin ich jetzt schon, aber aus anderen Gründen." Schallendes Gelächter in der Präsidentensuite, Kind zeigt seine Zähne.

Der Schrecken der Liga hat vor 20 Jahren die Führung bei Hannover 96, damals ein hoch verschuldeter Drittligist, übernommen. Ohne Martin Kind würden die Fußballer der 96er heute womöglich nicht in der höchsten deutschen Spielklasse kicken. Es gibt wohl keinen zweiten Deutschen, der seit Jahrzehnten einen Verein so prägt wie Kind Hannover 96. Selbst die Bayern hatten Beckenbauer, Hoeneß, Rummenigge. Hannover hatte nur Kind.

Martin Kind, 73, hagere Figur und tiefe Augenhöhlen, trägt gern Lederjacke und Dreitagebart. Er gilt als Alleinherrscher, als unbequem, und er verfolgt seit Jahren eine klare Agenda: Fußballvereine sollen Wirtschaftsunternehmen werden, die 50+1-Regel soll fallen, Hannover 96 soll ihm gehören.

