Bestsellerautor Ferdinand von Schirach "Ob der Mensch gut oder böse ist, ist eine sinnlose Frage"

DPA Ferdinand von Schirach

Ferdinand von Schirach ist Strafverteidiger und Schriftsteller ("Verbrechen", "Der Fall Collini", "Schuld") in Berlin.

Irgendwann hat man keine Vorbilder mehr. Man weiß zu viel, zu viel über sich selbst und zu viel über die anderen. Michael Haneke ist für mich die eine Ausnahme. Kunst ist kein demokratischer Prozess, kein sozialer Vorgang, sie ist das Gegenteil. Sie muss kompromisslos sein, und ich kenne keinen anderen Künstler, der weniger Kompromisse macht. Die Präzision seiner Arbeiten, das Unsentimentale, das Fehlen aller Klischees - das alles hat mich oft aufgerichtet, wenn ich aufgeben wollte. Aber ich kann keine Rezension eines Haneke-Films schreiben, ich bin kein Kritiker. Ich kann nur sagen, was mir diese Filme bedeuten, ich kann eine Geschichte erzählen.

Ayumi kam aus Kyoto, um hier in Berlin an der Universität der Künste Musik zu studieren. Drei Jahre saß sie beinahe jeden Tag dort, in einem winzigen Übungsraum am Klavier. Im Sommer ließ sie das Fenster offen, weil es zu stickig war. Meine Kanzlei lag in der Nähe der Hochschule, und manchmal, wenn ich unter ihrem Fenster vorbeiging, blieb ich stehen, rauchte und hörte ihr eine Zigarette lang zu.

Ab und zu trafen wir uns in einem Café, sie mochte den Birnenkuchen. Wir sprachen über ihre Übungen, ihre Lehrer und über Haikus, die japanischen Kurzgedichte. Sie sagte, sie seien so unmittelbar wie Musik, jeder Mensch würde sie sofort verstehen. Sie sprach über ein Haiku, das der Mönch Ryokan, kurz bevor er starb, einer Nonne diktierte. Ayumi schrieb es auf Deutsch und Japanisch auf eine Papierserviette und las es mir in beiden Sprachen vor:

