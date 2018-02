Interview mit Datenforscher Die Welt wird immer besser. Und dieser Mann hat den Beweis

Steven Pinker, 63, sieht auf manchen Bildern aus wie Thomas Gottschalk. Dieselbe graue Löwenmähne, das gleiche breite Grinsen, auch diese Vorliebe für Cowboystiefel. Was vollkommen egal wäre, würde da jetzt, während man morgens um halb neun in der Lobby des Hotels "Bayerischer Hof" in München wie verabredet auf Steven Pinker wartet, nicht plötzlich - Thomas Gottschalk stehen. Wer eine Verabredung mit Steven Pinker hat, dem bekannten Harvard-Psychologen und umtriebigen Intellektuellen, möchte nicht stattdessen auf Thomas Gottschalk treffen, der noch dazu übel gelaunt scheint und sich beim Concierge über irgendwas beschwert.

Aber dann tritt Pinker aus dem Aufzug und sagt: "Hi, I'm Steve." Anders als die Erfolgsgeschichte der Menschheit der vergangenen zwei Jahrhunderte, die eine direkte Folge der Ideale der Aufklärung ist, wie Pinker in seinem vor wenigen Tagen erschienenen Buch "Aufklärung jetzt" argumentiert, war dieser Gottschalk/Pinker-Moment nichts anderes als: Zufall.

SPIEGEL: Herr Pinker, viele Menschen haben derzeit das Gefühl, dass die Welt zugrunde geht - Trump, Autoritarismus, Kriege, Klimawandel. Da kommen Sie mit einem 500-Seiten-Wälzer und behaupten, es gehe der Menschheit in Wahrheit so gut wie noch nie.

