Der Fall Weinstein Alphamann aus der Hölle

Von Lars-Olav Beier, Georg Diez, Thomas Hüetlin, Alexander Kühn, Ann-Kathrin Nezik, Michaela Schießl und Martin Wolf

Harvey Weinstein war ein mächtiger Mann, und was das bedeutete, das ließ der amerikanische Filmproduzent, eine 120-Kilogramm-Egomaschine, ganz besonders die Frauen wissen, die "sein Typ" waren.

Es war wohl fast immer die gleiche Nummer, und die Verführungskunst dieses Besessenen mit dem Charme eines Betonmischers auf Hochtouren beschränkte sich dabei offenbar oft aufs Betteln und Drohen: Mach mit, oder du kannst deine Karriere vergessen.

Er bestellte die Frauen, meistens jüngere Schauspielerinnen, unter einem Vorwand in seine Hotelsuite oder sein Büro - ein Drehbuch oder eine Rolle oder sonst ein Karriereversprechen -, dann ließ er sich von ihnen nackt massieren, oder er masturbierte vor ihnen, oder er duschte vor ihnen, oder er fasste sie an den Busen und wunderte sich, dass sie das nicht so normal fanden wie er. Alles, sagt seine Anwältin, sei einvernehmlich geschehen.

Oder er soll sie, das ist in mindestens drei Fällen der Vorwurf gegen Weinstein, vergewaltigt haben. Er selbst bestreitet die Anschuldigungen.

"Es ist doch nichts passiert", soll er eine französische Schauspielerin beschwichtigt haben, die seinen üblichen Komm-in-mein-Zimmer-Trick ablehnte. "Das ist doch nur wie in einem Walt-Disney-Film."

