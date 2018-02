Wie eine deutsche Schauspielerin Weinsteins Übergriffe erlebte "...wenigstens zusammen unter die Dusche"

Er habe vor ihr gesessen, erzählt sie, in einer großen, grauen Unterhose, und sich eine Marlboro Light angesteckt, "bestimmt die zehnte in der letzten Stunde". Harvey Weinstein habe ausgesehen wie "ein trauriges Krokodil", das vergebens versucht hat, Beute zu machen. "Na gut", habe er gesagt und sie angeblickt. "Dann lass uns wenigstens zusammen unter die Dusche gehen."

Vor einigen Jahren traf sich eine deutsche Schauspielerin mit dem Produzenten Harvey Weinstein und seinen Mitarbeitern in einem Hotel in Los Angeles zu einer Besprechung. Er hatte sie in einem europäischen Film gesehen und sie in die USA geholt, um mit ihr ihre internationale Karriere zu planen.

Weinstein wurde damals in Hollywood gefeiert. Seine Filme "Der englische Patient", "Shakespeare in Love" und "Chicago" waren mit insgesamt mehr als 20 Academy Awards ausgezeichnet worden. Er hatte Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow zu Stars gemacht. Er galt als rüde, brillant, gierig nach Erfolg.

Weinstein richtete seinen Blick oft nach Europa und suchte dort nach Stoffen, Filmen, Talenten. Und konnte ein Nein nur schwer akzeptieren. Als er die US-Rechte von Tom Tykwers Hit "Lola rennt" nicht bekam, bekam er einen Wutausbruch.

Nun saß er da, massig und leer. Er habe auf sie in diesem Moment wie ein Mann gewirkt, der alles schon erlebt hatte, so erinnert sich die Schauspielerin. "Du glaubst gar nicht, was Frauen alles tun, um Karriere zu machen", habe Weinstein ziemlich müde und gelangweilt gesagt und ihr die Namen einiger weiblicher Stars genannt, die angeblich mit ihm "sehr kooperativ" gewesen seien, was anzüglich geklungen habe. Was wollte er ihr damit mitteilen? Dass sie in guter Gesellschaft wäre?

