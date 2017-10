Vorwürfe gegen Institut für Zeitgeschichte Haben Deutschlands renommierteste NS-Aufklärer die Nazis verharmlost?

Das Register enthält Tausende Namen: von Schreibtischtätern und Exzessmördern, Unternehmen und Behörden, Konzentrationslagern und Hinrichtungsplätzen. Wer wissen will, wie die Deutschen rund sechs Millionen Juden umbrachten, wird in Raul Hilbergs "Die Vernichtung der europäischen Juden" rasch fündig. Die Studie erschien 1961 auf dem US-Markt. In den Händen deutscher Staatsanwälte wäre sie "eine Waffe gewesen", schrieb Hilberg später. Nirgendwo sonst konnten sich Ermittler damals in gleicher Weise über den Judenmord informieren.

Doch der ausdrückliche Wunsch deutscher Strafverfolger, eine Übersetzung in der Bundesrepublik herauszubringen, blieb lange unerfüllt. Erst nach dem Mauerfall wurde das Standardwerk des Professors aus Vermont zum Bestseller.

Für die Gründe der Verzögerung interessieren sich bislang nur Fachleute, aber das könnte sich nun ändern. Nächste Woche präsentieren die Historiker Götz Aly und René Schlott auf einer Hilberg-Konferenz in Berlin unbekannte Dokumente, die einen großen Schatten auf Deutschlands renommierteste Institution zur Aufarbeitung der NS-Geschichte werfen: das Münchner Institut für Zeitgeschichte (IfZ).

Es geht um zwei Gutachten für die Verlage Droemer Knaur (1964) und C.H. Beck (1980). Sie erwecken den Verdacht, das Institut habe ein Erscheinen von Hilbergs Buch auf dem westdeutschen Markt "hintertrieben", wie Aly urteilt. Mit teilweise fadenscheinigen Argumenten rieten die Gutachter von einer Veröffentlichung ab; zumindest der Beck-Verlag entschied sich nachweislich aufgrund des IfZ-Papiers gegen eine Publikation. Und da Hilberg nicht der einzige jüdische Historiker war, der, wie Schlott sagt, "Schwierigkeiten oder Konflikte" mit dem IfZ hatte, stellt sich die böse Frage: Haben ausgerechnet die Münchner NS-Forscher jüdische Kollegen ausgegrenzt?

