Haustierforschung Wie uns Hunde manipulieren

Alfie hat braunes Fell und Kulleraugen im gleichen Schokoton. Er schaut hoch zu Juliane Kaminski, die ihre Hände zu einer Schale formt, als hielte sie etwas darin. Bloß was? Leckerli?

Unbeirrt starrt der Labrador, manchmal zieht er die Brauen hoch, seine Augen sehen dann noch größer aus, noch niedlicher. Eine Kamera hält jede Regung im Hundeantlitz fest.

Später wird Kaminski Alfies Mimik analysieren. Sie will wissen: Bewegt der Hund seine Gesichtsmuskeln auch dann, wenn sie sich umdreht und ihm ihre Hände hinter dem Rücken zeigt? Wenn er sieht, dass sie ihn gar nicht anguckt? Also nicht sehen kann, ob er gerade fragend, bittend, fordernd schaut?

Die Biologin Juliane Kaminski leitet das Dog Cognition Centre an der südenglischen University of Portsmouth. Etwa 700 Hundebesitzer aus der Küstenstadt und deren Umgebung hat sie in ihrer Probandenkartei - genügend Halter, die ihre Lieblinge vorbeibringen, wann immer Kaminski eine neue Versuchsreihe startet.

"Die Besitzer sind sehr motiviert", sagt Kaminski. Klar, wer möchte nicht beweisen, dass sein Hund der klügste ist?

