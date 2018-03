"heute-show"-Star Hazel Brugger "Ein Mann findet es geil, wenn ich sage: toller Anzug"

Brugger, 24, ist Schweizerin. Ihre Karriere begann bei einem Poetry-Slam in Winterthur. Seit zwei Jahren gehört sie zum Ensemble der ZDF-"heute-show". 2017 gewann sie den Deutschen Kleinkunstpreis und die Kabarettauszeichnung "Salzburger Stier".

SPIEGEL: Frau Brugger, warum lachen Sie eigentlich nie bei Ihren Auftritten?

Brugger: Bei meinem ersten Auftritt war es ein Versehen. Ich war 17 und so nervös, dass ich mein Gesicht nicht unter Kontrolle hatte. Danach habe ich das beibehalten.

SPIEGEL: Um Ihr Gegenüber zu irritieren?

Brugger: Mir gefällt der Gedanke, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an die Arbeit zu gehen. Ich traue keinen Leuten, die immer lustig sind.

SPIEGEL: Für die "heute-show" führen Sie auf Parteitagen oder Wahlpartys überfallartige Interviews. Reagieren Politiker anders, weil Sie eine junge Frau sind?

Brugger: Bestimmt. Ich glaube, Frauen sprechen nicht so gern mit mir. Weil ich mich, platt gesagt, nicht davon mildern lasse, ob sie einen tiefen Ausschnitt haben. Ein Mann hingegen findet es schon geil, wenn ich sage: Herr Kubicki, Sie haben aber einen tollen Anzug an!

SPIEGEL: Macht es für Sie einen Unterschied aus, ob Sie zu CDU oder SPD gehen - oder zur AfD?

Brugger: Bei der AfD kalkuliere ich ein, dass ich am Tag danach auf keinen Fall arbeiten kann. Weil dort so viele Eindrücke auf einen zukommen, dass man hinterher körperlich kaputt ist. Ich wache auf mit einem emotionalen Kater, mit Kopfschmerzen, als hätte ich zwei Tage gesoffen. Bei anderen Parteien ist das nicht so.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.