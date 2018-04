Interview mit Heiko Maas Wer ist gefährlicher für den Weltfrieden: Trump oder Putin?

SPIEGEL: Herr Außenminister, Sie haben in Ihrer Antrittsrede gesagt, Sie seien wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Was meinen Sie damit?

Maas: Ich habe nach Erklärungen gesucht, wie es dazu kommen konnte, dass die Nazis Deutschland und die ganze Welt in eine solche Katastrophe stürzen konnten. Vieles, was damals geschehen ist, war so grauenhaft, dass ich es einfach nicht verstehen konnte. Daraus entstand das tiefe Bedürfnis, selbst einen Beitrag zu leisten, damit so etwas nie wieder geschieht. Ich habe mich dann dafür entschieden, politische Verantwortung zu übernehmen.

SPIEGEL: Was heißt das für die deutsche Außenpolitik?

Maas: Außenpolitik orientiert sich an Werten und Interessen. Beides lässt sich nicht immer leicht in Einklang bringen. Aber Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg als eine Friedensmacht verstanden. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass es langfristige Linien in der internationalen Politik gibt, um den Frieden zu sichern. Diese möchte ich fortführen.

SPIEGEL: Joschka Fischer hat 1999 die Beteiligung Deutschlands an den Luftschlägen im Kosovo mit den Worten begründet: "Nie wieder Auschwitz".

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.