Justizaffäre um Heiko Maas: Ist dieser Mann ein Lügenminister?

Er könnte, natürlich könnte er. Das Gesetz gibt ihm das Recht dazu. Der Justizminister darf dem Generalbundesanwalt Weisungen erteilen. "Staatsanwälte sind keine Richter", sagt Heiko Maas an diesem Sommermorgen im August 2015, "sie genießen keine sachliche und keine persönliche Unabhängigkeit." Der Rechtsausschuss des Bundestages hat ihn zum "Gespräch" vorgeladen. Der Sozialdemokrat soll den Abgeordneten erklären, ob er dem damaligen Generalbundesanwalt Harald Range im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Landesverrats gegen die Blogger Markus Beckedahl und André Meister Anweisungen erteilt hat.

Und Maas legt sich fest. "Während meiner gesamten Amtszeit gab es keine Weisung an den Generalbundesanwalt", heißt es im Protokoll der nicht öffentlichen Sitzung, "obwohl ich - auch aus den Reihen des Bundestages - mehrfach dazu aufgefordert worden bin." Dieser Punkt ist dem Minister wichtig. Er wiederholt ihn mehrmals an diesem Vormittag. "Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Weisung des Ministeriums in der besagten Angelegenheit", sagt er. Im Gegenteil - das Vorgehen sei zwischen dem Ministerium und dem Generalbundesanwalt "einvernehmlich festgelegt" worden.

Als Mitglied der Bundesregierung ist Maas verpflichtet, dem Parlament die Wahrheit zu sagen. Doch daran gibt es Zweifel.