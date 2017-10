Heinrich August Winkler über Buchpreisträger Menasse Europas falsche Freunde

Ist Walter Hallstein, der erste Präsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in den Jahren 1958 bis 1967, wirklich der Vordenker der europäischen Sezessionisten, als der er neuerdings von einigen Autoren porträtiert wird? Drei mehr oder weniger gleichlautende Äußerungen werden ihm zugeschrieben. Erstens: "Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee." Zweitens: "Das Ziel des europäischen Einigungsprozesses ist die Überwindung der Nationalstaaten." Drittens: "Ziel ist und bleibt die Überwindung der Nation und die Organisation eines nachnationalen Europa."

In den Reden und Schriften Walter Hallsteins sind diese Aussagen nicht zu finden. Dennoch behaupten der österreichische Schriftsteller Robert Menasse, auf der Frankfurter Buchmesse soeben für seinen Brüssel-Roman "Die Hauptstadt" mit dem Deutschen Buchpreis geehrt, seine deutsche Mitstreiterin, die Politologin Ulrike Guérot, und nun auch Jakob Augstein (SPIEGEL 42/2017), dass Hallstein sich so geäußert habe. Augstein, der das dritte Zitat offenbar von Menasse übernimmt, mit der Einschränkung, der Kommissionspräsident "solle" dies gesagt haben.

Leider sagen Menasse und Guérot nicht, wo sie die angeblich wörtlichen Zitate von Hallstein gefunden haben, und wir erfahren von ihnen auch nicht, wann, wo und in welchem Zusammenhang er sich so geäußert haben soll. Menasse erwähnt wohl zwei wichtige Reden des Europapolitikers, aber was Hallstein dort sagt, widerspricht dem, was sein Interpret ihm unterstellt.

