Tagebücher veröffentlicht Wie Heinrich Böll den Krieg überlebte

Warten, Nichtstun, Zeittotschlagen: Das war die Grunderfahrung des Infanteristen Heinrich Böll, der den ganzen Krieg, alle 2193 Tage, als einfacher Soldat hinter sich brachte - ohne den Trost, an eine gerechte Sache zu glauben, und ohne eine nennenswerte Erfahrung von Kameradschaft, gequält von Läusen, Dreck, schmerzenden Füßen und Sehnsucht, nach der Familie, nach seinem zivilen Leben und nach seiner Lebensliebe Annemarie.

Der Krieg und die Erfahrung der Entmündigung, der Gefangenschaft in einem Zwangssystem, wurden zu elementaren Themen des späteren Nobelpreisträgers, der mit Hörspielen, Kurzgeschichten und Romanen wie "Wo warst du, Adam?", "Und sagte kein einziges Wort" oder auch dem ironischen Meisterwerk "Gruppenbild mit Dame" in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit die Rolle des erinnernden, wachen Mahners einnahm; ein freundlich alternder Herr, auf dessen Solidarität sich Dissidenten des Auslands wie Václav Havel und Alexander Solschenizyn ebenso verlassen konnten wie Protestbewegungen im Inland: Auf dem Raketenstützpunkt Mutlangen nahm er 1983 mit Anti-Nachrüstungs-Demonstranten, die seine Enkel hätten sein können, an der Sitzblockade teil.

Dabei war der Pazifist Böll statistisch ein Glückskind des Krieges: ohne gefährliche, entstellende oder dauerhaft behindernde Verwundung, ohne den sogenannten Heldentod direkter Angehöriger, ohne direkte Fronterfahrung über ein paar Wochen hinaus und ohne Beteiligung an Vernichtungsaktionen in diesem Vernichtungskrieg.

