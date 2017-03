Helikopter-Eltern im Verkehr "Noch hat Ihr Mann die Straße nicht gekauft"

Kurz vor acht Uhr am Donnerstagmorgen reihen sich im Rudolf-Steiner-Weg in Stuttgart die Autos wie bei einem Staatsbesuch: dunkle Limousinen und Oberklasse-Kombis deutscher Hersteller, dazwischen gelegentlich ein grauer oder weißer Geländewagen.

Rechts und links öffnen sich Türen, Kinder mit Schulranzen über der Schulter springen heraus. Eine Mutter hupt ungeduldig. Einige Meter weiter wird rangiert, entgegenkommende Autos müssen auf der schmalen Straße hinauf zur Waldorfschule im noblen Stuttgarter Norden einander ausweichen. Dazwischen überqueren Schüler zu Fuß die Fahrbahn.

Das "morgendliche Verkehrschaos" haben Schulleitung und Eltern-Lehrer-Rat der Waldorfschule am Kräherwald bereits in einem Rundschreiben beklagt. Eltern wurden vor der Schule angesprochen, mit mäßigem Erfolg: Viele Mütter und Väter kutschieren ihre Kinder weiterhin mit dem Auto in die anthroposophische Schule.

Die Auto-Fixierung der Rudolf-Steiner-Anhänger mag erstaunen. Einzigartig ist sie keineswegs, das Problem treibt derzeit vor allem die Grundschulen in Stuttgart und anderen deutschen Städten um - zugeparkte Gehwege und Abgasschwaden vor den Schultoren, Strafanzeigen und Rangeleien inklusive.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.