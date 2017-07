Der Altkanzler und sein Ehrenwort Gab es Kohls heimliche Spender überhaupt?

Was bleibt, sind ein trotziger, ungelenker Satz und ein langes Schweigen.

Am 16. Dezember 1999 hat der Altkanzler seinen großen Auftritt in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Kohl?". Zum ersten Mal erklärt er in aller Öffentlichkeit, welche Rolle er persönlich in der CDU-Parteispendenaffäre spielte.

Er habe, sagt Helmut Kohl, von 1993 bis 1998 "zwischen 1,5 bis 2 Millionen Mark" an Spenden entgegengenommen. Keine Schecks, immer bar, nie für sich persönlich, immer für die politische Arbeit. Aber - außerhalb der Bücher. Der Gesetzesbruch ist für ihn ein "Fehler" gewesen. Der frühere Parteichef macht klar, dass er sein Verhalten in Wahrheit für einen Akt der Notwehr hält. Die anderen Parteien hatten schließlich so viel Geld und seine Christdemokraten so wenig.

Eine Bedingung hätten die Spender gestellt. Ihre Namen dürften niemals bekannt werden. Deshalb seien sie nie auf einer Spenderliste erschienen. Er, Kohl, habe dafür gebürgt. Dann sagt er auf eine Nachfrage den berüchtigten Satz: "Ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe."

Daran hält er sich, über 17 Jahre lang. Gegenüber der Öffentlichkeit, als Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren, als Zeuge vor Gericht und als Zeuge vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestags. Kein Wort zu den Spendern.

