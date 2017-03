Ein Bürgermeisterkandidat bringt sein Dorf gegen sich auf Aus Satire wurde Ernst

Im März soll Henricus Pillardy wieder im Amtsgericht zu Korbach erscheinen, und dann wird entschieden, ob er ins Gefängnis muss. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Pillardy, 22 Jahre alt und Student der Philosophie, verzichtet auf einen Anwalt, er verteidigt sich selbst. Er sagt, er habe nichts getan, was dem Recht widerspreche. Zur Last gelegt werden ihm Volksverhetzung, Wählertäuschung, Urkundenfälschung.

Dabei wollte Pillardy doch nur Hessens jüngster Bürgermeister werden. Und ein bisschen Spaß haben.

Pillardy ist in Ehringen aufgewachsen, einem Dorf mit gut 700 Einwohnern in der Nähe von Kassel. Es gibt dort eine evangelische Kirche aus rotem Stein und ein Fachwerkhaus mit der Inschrift: "Gott gab die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt." Er trägt die Haare etwas länger und eigentlich immer einen Hut. Das Leben auf dem Land war nichts für ihn. Er ging nicht zur freiwilligen Feuerwehr, nicht zum Posaunenchor, nicht in den Gesangsverein. Dafür las er schon als Jugendlicher Adorno, Horkheimer und Nietzsche. Er sagt: "Die waren in ihrem philosophischen Schaffen genauso isoliert wie ich." Man könnte Pillardy als etwas altklug verstehen.

Er fragte sich, warum die Leute seit 18 Jahren immer denselben Mann zum Bürgermeister wählen. "Das ist ein umgänglicher Herr, der aber nichts anderes tut, als bei der Eröffnung des Rewe oder beim Karneval ein paar Hände zu schütteln", sagt Pillardy bei einer Tasse Earl Grey. Er fand, es sei an der Zeit, ihn herauszufordern.

