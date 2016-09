Gewaltbereite Muslime Wie ein Hildesheimer in die Fänge von Salafisten geriet

Vier Wochen lang hatte Andrea Kruse nichts mehr von ihrem Sohn Dennis gehört. Da erschien am Abend des 5. April eine WhatsApp-Nachricht auf ihrem Handy, eine Botschaft aus einem fernen Krieg, abgeschickt von einer deutschen Handynummer.

"Wer bist du? Die Mutter von Dennis?"

"Ja. Wer bist du?"

"Ein guter Freund."

"Was gibt es Neues, wie geht es ihm?"

"Ihr Sohn hat erreicht, wofür er herkam. Er hat die Shahada (Märtyrertod) auf dem Weg seines Herrn erreicht. Und ist inschallah bei selbem Herrn."

"Was ist mit ihm?"

"Im Paradies."

"Ich verstehe die Worte nicht. Ist er tot?"

"Ja."

"Ich will ihn in Hildesheim begraben."

"Er wurde vor ca. neun Tagen von einem amerikanischen F-16 gebombt. In der Nähe der Stadt Ramadi, Irak."

"Ihr Sohn war überzeugt davon, dass es nach dem Tod eine Abrechnung gibt. Hölle oder Paradies."

"Wo ist sein Leichnam?"

"Die Rakete eines F-16 wiegt circa 500 kg und ist gefüllt mit TNT. Von ihm ist nichts übrig."

"Vielleicht ist er woanders?"

"Nein. 100 %."

Hundert Prozent. Kein Zweifel, keine Hoffnung. Ihre Handynachrichten klangen gefasst. Doch danach brach Andrea Kruse zusammen, weinte, die ganze Zeit.