Schicksale Plötzlich ein Gauner

Für einen krankhaften Betrüger, für einen Kerl, der seinen Trainer und seine Sportkameraden hintergangen haben soll, ist Benedikt Karus, 27, eigentlich ganz nett. Der Medizinstudent aus Tübingen steht in der zellengroßen Küche seiner Wohnung, schmiert Stullen und kocht Tee. Ein schmaler Mann mit dunklen Haaren in Hauspantoffeln. "Stört es Sie, wenn ich kurz das Fenster aufmache?"

Der ehemalige deutsche Meister im Hindernislauf soll ein übler Doper sein. Nach einer Wettkampfkontrolle im Februar 2015 stellte ein Labor in seinem Urin Spuren von Darbepoetin fest. Synthetisches Epo. Das Präparat, das bei der Behandlung von Patienten mit kranken Nieren eingesetzt wird, kann nicht durch Unachtsamkeit in den Körper gelangen. Es muss gespritzt werden.

Die Nationale Anti Doping Agentur (Nada) in Bonn geht davon aus, dass sich Karus das Mittel illegal besorgt und injiziert hat. "Man rennt ja nicht aus Zufall in eine Nadel rein", sagt Lars Mortsiefer, 37, Chefankläger der Nada. Ein Schiedsgericht verurteilte Karus, sperrte ihn für vier Jahre. Die Höchststrafe.

Im Wohn- und Arbeitszimmer von Benedikt Karus steht in einer Ecke ein elektronisches Klavier, an der Wand hängt das Poster eines Sonnenuntergangs. Er trinkt einen Schluck Kräutertee und sagt: "Ich habe nicht gedopt." Sein Ansatz als Athlet sei immer gewesen: "Was schaffe ich aus eigener Kraft?" Seine Laufkollegen haben sich geschlossen hinter ihn gestellt. Der Bene sei ein fairer Sportler, es sei ausgeschlossen, dass er gedopt habe.

