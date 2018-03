Macht, Gewalt und Rache in Hollywood Der Krieg der Stars

1. Schuyler Moore kann Weinstein nicht retten - Der Kampf der Agenturen eskaliert - Auf #MeToo folgt "Time's Up" - Und bald ist Oscarnacht

In einem der Türme an der Avenue of the Stars - so heißt diese Straße wirklich - steigt Schuyler Moore, den hier alle nur Sky nennen, im 21. Stock aus einem verchromten Fahrstuhl. Es ist später Nachmittag an einem Dienstag zwei Wochen vor der Oscarverleihung, und wenn Sky aus den riesigen Fenstern über ganz Los Angeles hinweg zum Pazifik guckt, kann er die Sonne untergehen sehen.

"Schönes Licht", sagt Sky.

Schuyler Moore ist eine der wichtigsten Hintergrundfiguren in Hollywood. Wenn es bei einem Deal kompliziert wird, dann ist Sky dabei. Er ist Rechtsanwalt und Teilhaber in der Großkanzlei Greenberg Glusker. Sky handelt Verträge aus für Produzenten und Filmverleiher, er macht Finanzierungen für große Filmprojekte möglich, und wenn irgendwo in Hollywood ein Firmenverkauf oder -zusammenschluss ansteht, wird er meist von Schuyler Moore betreut.

Doch heute war kein guter Tag. Sky vertritt auch die Weinstein Company.

