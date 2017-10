Jüdischer Häftling im Auschwitz-Sonderkommando "Wenn ihr lest, welche Arbeit ich erledigt habe..."

Die Arbeit im Sonderkommando Auschwitz gehört zum Schlimmsten, was Menschen je einander angetan haben. Die SS zwang jüdische Häftlinge, anderen Juden dabei zu helfen, vor den Gaskammern ihre Kleidung abzunehmen. Die Mitglieder des Sonderkommandos mussten den Toten dann die Goldzähne herausbrechen und die Haare abrasieren, die zu Garn verarbeitet wurden. Anschließend waren die Leichen in Massengräbern zu beerdigen oder, ab 1942, in Krematorien zu verbrennen.

Nach einigen Monaten wurden die Häftlinge des Sonderkommandos umgebracht und durch Neuankömmlinge ersetzt. Von rund 2200 Menschen überlebten nur gut hundert.

Um das Ungeheuerliche in die Welt zu tragen, schrieben manche Häftlinge auf, was sie erlebten. Und vergruben die Berichte in der Hoffnung, dass diese eines Tages gefunden würden. Jetzt ist es zwei russischen Forschern gelungen, einen solchen Kassiber nahezu vollständig lesbar zu machen, ein ebenso bewegendes wie bedrückendes Dokument.

Es stammt von Marcel Nadjari, einem jüdischen Kaufmann aus Thessaloniki. Er hatte sich vor den deutschen Besatzern bei kommunistischen Partisanen versteckt, war jedoch bei einer Razzia in Athen 1944 den Häschern in die Hände gefallen und nach Auschwitz deportiert worden. Seine Aufzeichnungen wurden vor Jahren bei Grabungen nahe dem ehemaligen Krematorium III gefunden. Sie befanden sich in einer verstöpselten Thermosflasche, die in eine Ledertasche gewickelt war, waren aber nur noch zu einem Bruchteil lesbar. Nun gelang es dem Historiker Pavel Polian und dem IT-Spezialisten Alexander Nikitjajew, den Text fast vollständig zu entziffern, wie sie in der neuen Ausgabe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte berichten.

