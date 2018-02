Handwerker Warum es glücklich machen kann, auf einer Baustelle zu leben

Der Fliesenleger blieb abends gern ein bisschen länger, um mit uns über Dinge zu reden, die ihn interessierten, Journalismus zum Beispiel oder der letzte Balkankrieg. Oder das Fliesenlegen und das deutsche Handwerk überhaupt, in dem er seine Zukunft golden sah, unsere als Kunden aber eher nicht.

Er stammte aus Albanien. Man kann viel Europa erleben, wenn man wie wir eine Weile auf einer Baustelle lebt; es galt, ein 50 Jahre altes Haus zu renovieren, das dauert. Die Erdarbeiten machte einer, den die anderen "den Zigeuner" nannten. Das war freundlich gemeint und wurde von ihm auch so verstanden. Nur wenn er Fehler machte und gerügt werden musste, konnte es sein, dass sein kroatischer Vorname fiel.

Der Spezialist für feine Malerarbeiten, er kam, glaube ich, aus Serbien, aß gern rohe Zwiebeln und Kraftnahrung, die er sich auf die Baustelle schicken ließ. Er hatte gewaltige Muskeln, ein meerschweinchengroßes Hündchen, das im Auto auf den Feierabend wartete, und eine spezielle Theorie über Integration. "Swinger" nannten ihn die anderen. Denn dies war seine Theorie und auch seine Praxis, so erzählte er gern: Um die Mitte der Gesellschaft zu treffen, also auch Ärzte, Anwälte, sagte er, müsse man als Ausländer in den Swingerklub gehen. Da gelinge Integration.

Es war eine gemischte Brigade, Leute vom Balkan und solche aus Süddeutschland, und die Zeit mit ihnen hat meinen Blick auf das Handwerk verändert. Schon der Tonfall, in dem wir darüber sprechen, ist anders heute. Früher stöhnte man eher: Ich hab die Handwerker da. Heute jubelt man: Ich hab die Handwerker da! Man ist ja froh, wenn man endlich welche hat. Mein Mann und ich kochten ihnen Kaffee, und manchmal Mittagessen. Nach einer Weile sahen sie das als selbstverständlich an.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.