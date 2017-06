Verhütungsmittel Hormonspiralen könnten Frauen krank machen

Lena Freimüllers erster Sohn war noch klein, zweieinhalb, als die Zwillinge zur Welt kamen. Sie erwartete nicht, dass ihr Leben ein sonderlich ruhiges werden würde. Entsprechend fand Freimüller nichts dabei, ein weiteres Jahr später, das war 2008, wieder arbeiten zu gehen: als Lehrerin an einer Grundschule.

Nur, dass sie jetzt immer dünnhäutiger wurde. Kleinigkeiten reichten aus, ihre Wut zu entzünden.

Es folgten Phasen der Niedergeschlagenheit, der tiefen Erschöpfung. "Ich war Mitte dreißig, aber ich fühlte mich doppelt so alt", erzählt Freimüller, die eigentlich anders heißt. "Ich hatte oft das Gefühl: Wenn ich mich jetzt hinsetze, dann kann ich nicht mehr aufstehen."

Was stimmte nicht mit ihr?

"Im Traum nicht" sei sie darauf gekommen, sagt sie heute, dass es möglicherweise jenes ungefähr drei Zentimeter lange Kunststoffteil in Ankerform sein könnte, das ihr das Leben so schwer machte: die Hormonspirale Mirena, die in ihrer Gebärmutter saß und aus einem winzigen Reservoir peu à peu das Hormon Levonorgestrel in ihren Körper entließ, um eine Schwangerschaft zu verhindern.

Ihre Frauenärztin hatte geschwärmt, als sie ihr die Spirale 2008 einsetzte: von deren guter Verträglichkeit, alle Frauen seien sehr zufrieden, man müsse sich um nichts mehr kümmern. "Als ich der Frauenärztin später von meiner Erschöpfung und den Stimmungsschwankungen erzählt habe, verschrieb sie mir ein Vitaminpräparat", erzählt Freimüller. Die Spirale blieb drin.

