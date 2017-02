Mordhaus in Höxter "Beißen, Staubsaugen, Aufräumen"

Gegen Ende des fünften Verhandlungstages zeigt Angelika W. mal wieder, wer aus ihrer Sicht die Regie führt. Seit neun Uhr morgens redet sie schon, erzählt von all den Frauen, die Fehler begingen. Die nuschelten oder Wörter benutzten, die ihr Ex-Mann nicht mochte, sodass er wieder anfing, mit den Augen zu klimpern. Die vergaßen, ihm den Tee hinzustellen oder ihn anzusehen, wenn sie ihm antworteten. Und wie sie deshalb Strafen erfand und vollzog: "Ich wollte nur meine Ruhe. Aber nichts als Scherereien mit den Damen."

"Aber wenn keine andere Frau im Haus war, wurden Sie selbst ja wieder das Ziel von Wilfrieds Misshandlungen", baut Verteidiger Peter Wüller ihr eine Brücke, sie führt von Angelika W., der Täterin, hin zu Angelika W., dem Opfer. Die Angeklagte - laut Gutachten verfügt sie über einen überdurchschnittlichen IQ - nickt: "Genau. Dann war ich wieder in Not und Angst vor ihm." Aber von ihm weggehen habe sie nicht können, schon gar nicht, seit im Keller die tote Frau in der Gefriertruhe lag, verborgen unter Grillfleisch und Tiefkühlerbsen: "Ich hätte ja nie gewusst, ob er mich nicht doch bei der Polizei anzeigt."

"Hat er denn damit gedroht?", fragt der Vorsitzende Richter Bernd Emminghaus erstaunt. "Ja." - "Aber das haben Sie noch nie erzählt", hält Wilfried W.s Verteidiger ihr vor. "So weit sind wir ja noch nicht", fertigt Angelika W. ihn ab, und zum Richter: "Und wenn wir hier immer um vier Uhr Feierabend machen, kommen wir auch nicht weiter." Da geht ein Raunen durch den Saal - und Angelika W., von der Boulevardpresse als "Hexe von Höxter" betitelt, lehnt sich zufrieden zurück.

