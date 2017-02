AUS DEM SPIEGEL

Interview Was Seehofer an Trump gefällt

Nach Monaten der Dauerkritik aus Bayern ist die Lage der Union prekär, in den Umfragen hat die SPD aufgeschlossen, die Kanzlerin scheint schlagbar. Wie bewertet CSU-Chef Horst Seehofer die Situation - und was schätzt er an US-Präsident Trump?

Werner Schuering/ DER SPIEGEL Horst Seehofer