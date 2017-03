Mutter-Tochter-Gespräch "Und jetzt verhält sich meine Tochter so spießig"

Marie Unverzagt, 21 Jahre alt, möchte Medizin studieren und absolviert zurzeit ein Pflegepraktikum, sie ist eines von vier Kindern der Sachbuchautorin Gerlinde Unverzagt, 56. In deren neuem Buch geht die alleinerziehende Mutter der Frage nach, warum junge Erwachsene wie Marie ihr Elternhaus nur zögerlich verlassen - und welche Rolle Mütter und Väter dabei spielen.

SPIEGEL: Marie, Sie sind 20 Monate lang allein um die Welt gereist - und dann zu Ihrer Mutter in die gemeinsame Berliner Wohnung zurückgekehrt. Fühlen Sie sich gar nicht erwachsen?

Marie Unverzagt: Gemeine Frage. Und die Antwort darauf ist nicht eindeutig. Ich merke jeden Tag mindestens einmal, dass es Zeit wäre zu gehen. Gleichzeitig möchte ich aber unbedingt noch bleiben: Die Welt da draußen ist natürlich weniger geborgen! Hier ist die Wäsche gewaschen und gebügelt, der Kühlschrank gefüllt, ich zahle nichts, all das ist verführerisch bequem. Und das Leben ist gemeinsam oft viel schöner, mein 18-jähriger Bruder lebt ja auch noch hier.

Gerlinde Unverzagt: Zwiegespalten bin ich auch. Wir hatten ja nie so ernsthafte Konflikte, dass mir der Gedanke an deinen Auszug wie eine Erleichterung vorkommen müsste. Und wir haben das Glück, viele Interessen zu teilen, mit niemandem sonst spaziere ich zum Beispiel so gern durch Schlösser. Und sosehr ich solche Momente genieße: Trotzdem befremdet mich die Gemeinsamkeit.

Tochter: Wieso denn das?

