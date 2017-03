Milliardengrab HRE Die Rache des Georg Funke

Georg Funke will reden. Endlich reden. Jahrelang war der frühere Chef der Hypo Real Estate (HRE) abgetaucht. Der Banker, für viele Deutsche eine Hauptfigur der Finanzkrise von 2008, hatte sich zurückgezogen auf die Sonneninsel Mallorca. Dort brütete er über seiner eigenen Version der Ereignisse jenes heißen Herbstes, in dem die ehemals drittgrößte Bank Deutschlands ins Wanken geraten war und mit Milliarden vom Steuerzahler gerettet werden musste.

Den seltenen Besuchern erzählte Funke, 61, von dem Unrecht, das ihm widerfahren sei, weil nicht er, sondern andere schuld gewesen seien an dem Desaster.

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat eine andere These. Sie wirft Funke und dem ehemaligen Finanzvorstand Markus Fell vor, die Lage der HRE geschönt zu haben. Fell soll obendrein auch noch die Aktionäre hinters Licht geführt haben - fatalerweise kurz vor dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008.

Der Prozess beginnt am Montag übernächster Woche vor dem Landgericht München. Funke und Fell drohen mehrere Jahre Haft, beide bestreiten die Vorwürfe und wollen sich ausführlich zu ihnen äußern. Allein die Verlesung der Anklageschrift dürfte bis zum Mittag dauern. Und dann will Funke reden, endlich auf großer Bühne. Er hat seinen über fast zehn Jahre angestauten Frust in eine 192 Seiten starke Streitschrift gepackt. Die Buchstaben sind extra fett gedruckt, damit er flüssiger vorlesen kann. Parallel dazu will Funke neun Folien an die Wand projizieren, damit die Zuhörer seinen komplizierten Ausführungen besser folgen können. Und Funke wird kräftig austeilen.

