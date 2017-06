Report zur Welternährung Wie der Hunger in der Welt besiegt werden kann

Die Regenzeit sei die herrlichste Zeit im Jahr gewesen, sagt Asha Ham, denn mit dem Regen kam die Liebe ins Dorf. Sie feierten Hochzeiten, weil es ausreichend zu essen für alle gab, wohlgenährte Ziegen zum Schlachten, genügend Kamele, um den Brautpreis zu bezahlen. Es war eine Zeit des Überflusses, die Menschen in Somaliland zeigen Fotos davon: lachende Männer und Frauen in einem wogenden Meer aus Gras. Asha Ham, stolze Nomadin, Mutter von sieben Kindern, erinnert sich gern an diese Zeit. Auch wenn es ein schmerzvoller Gedanke ist in diesen Tagen, an denen jeder für sich kämpft, ums nackte Überleben.

Asha Ham trägt ein grünes Gewand und einen leeren Wasserkanister, sie steht auf staubiger Erde in Fiqi Ayuub, einer Siedlung in Somaliland im Norden Somalias. Sie ist aus der Wüste hierhergewandert, weil sie gehört hatte, dass es in diesem Weiler noch etwas Wasser gebe.

Wenige Hundert Meter von ihr entfernt liegen tote Tiere im Staub: verwesende Kamele, verendete Ziegen mit aufgeplatzten Bäuchen, aus denen Plastiktüten quellen - das letzte Mahl, das sie vor ihrem Tod fanden. Mehr als zehn Millionen Tiere sind in den vergangenen Monaten verdurstet.

