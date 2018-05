Özil und Gündogan bei Erdogan Eine Art Landesverrat

Es gibt dieses Foto von Angela Merkel aus den Katakomben des Berliner Olympiastadions, wie sie Mesut Özil die Hand schüttelt. Das Foto ist acht Jahre alt, entstanden nach einem Länderspiel gegen die Türkei. Frau Merkel hatte sich das Match zusammen mit dem damaligen türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan angesehen, der einen deutsch-türkischen Freundschaftsschal trug und damals noch nicht ganz der Schurke zu sein schien, als der er heute gilt. Die Deutschen siegten 3:0, es war eher ein Heimspiel für die Türken. Wenn Özil den Ball bekam, pfiffen die mehr als 40.000 Fans des türkischen Teams ihn aus, viele von ihnen Deutschtürken. Er schoss trotzdem ein Tor, auf den Jubel verzichtete er. Wer nicht zum Team gehört, hat normalerweise nichts in der Umkleide verloren. Frau Merkel, einen Fotografen im Schlepptau, hat, so kann man das wohl sagen, Mesut Özil fast ein wenig gestalkt. Er steht dort in kurzer Hose und mit nacktem Oberkörper, ein Handtuch in der Hand, und weiß nicht recht, wie ihm geschieht. Er wirkt ein bisschen ratlos.

Das Foto sorgte damals für Ärger, der DFB-Präsident empfand das Verhalten der Kanzlerin als übergriffig. Von heute aus betrachtet erzählt es aber eine wunderbare Geschichte über das moderne, sich wandelnde Deutschland: die Bundeskanzlerin, die erste Frau in der Geschichte des Landes, im Gespräch mit einem schüchternen jungen Burschen aus Gelsenkirchen mit türkischen Wurzeln, der der neue Star einer deutschen Mannschaft ist, die so bunt ist wie die Gesellschaft und einen Fußball spielt, der nicht nur erfolgreich ist, sondern auch schön. Junge, Junge, wir können, das ist die Botschaft, ziemlich gut sein, besser, als wir glauben, wenn wir schlau sind und kreativ und uns anstrengen, wie die Podolskis und Neuers, die Özils und Lahms, die Boatengs und Hummels, die Jungs aus den Migrantenmilieus und der Mittelschicht.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.