Regensburg "Maria" brachte die Müllsäcke - gefüllt mit Körperteilen

Dem eigenen Begräbnis beizuwohnen ist ein albtraumhaftes Erlebnis, das sich normalerweise nur in Horrorfilmen ereignet. Doch die Vorfälle auf dem städtischen Friedhof am Dreifaltigkeitsberg in Regensburg kamen dieser makabren Fiktion erschreckend nahe.

So hätte es in den vergangenen Jahren durchaus passieren können, dass schwer kranke Menschen auf dem Bergfriedhof die Einäscherung ihres amputierten Fußes miterlebten oder dass sie ihre entnommene Niere zur letzten Ruhe verabschiedeten.

Im Raum steht ein ungeheurer Vorwurf: Mitarbeiter des städtischen Krematoriums haben ausgesagt, dass sie auf Anweisung ihrer Vorgesetzten anonyme Körperteile in die Särge Verstorbener legen und mitverbrennen mussten (SPIEGEL 8/2017).

Rätselhaft war bislang, woher die heimlich entsorgten Organe und Extremitäten stammten. Nach Bekanntwerden des Skandals gab sich die Stadt Regensburg zunächst ahnungslos. Der für das Krematorium zuständige Abteilungsleiter für Bestattungswesen in Regensburg ließ mitteilen, von den Vorgängen nichts gewusst zu haben.

Doch nun nimmt der Fall eine überraschende Wende.

