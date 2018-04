Immobilien Wie beim Energiebedarf von Häusern getrickst wird

Auf den ersten Blick wirkt Klaus Knoll wie ein sanfter, freundlicher Mann. Das mag an seinen weißblonden Haaren liegen, dem eleganten Tweed-Sakko oder dem Lächeln, mit dem er seine Besucher empfängt.

Doch in der deutschen Baubranche ist der Ingenieur gefürchtet. Knoll kommt immer dann ins Spiel, wenn etwas schiefgegangen ist. In Berlin tauchte der 67-Jährige schon am unvollendeten Hauptstadtflughafen und an mehreren Regierungsgebäuden auf, in Frankfurt am Main im Bankenviertel. "In vielen Fällen bestellen mich Richter als Sachverständigen für einen Prozess", erzählt der promovierte Ingenieur.

Seine Spezialität sind die technischen Ausrüstungen von Gebäuden: Klimaanlagen, Heizungen, Warmwasser. Alles, was mit Energie zu tun hat. Knoll kennt sich aus mit den Tricks der Baufirmen, der Handwerker, Architekten und Bauingenieure; mit ihren Schlampereien, den Manipulationen und dem dreisten Betrug.

In seinem Leipziger Büro tippt Knoll Zahlenkolonnen in seinen Laptop. Er will zeigen, was im deutschen Bauwesen seit geraumer Zeit schiefläuft.

