Immobilien Wie Betrüger die Wohnungsnot ausnutzen

Die Wohnungsanzeige klingt zu schön, um wahr zu sein: Großzügige Vier-Zimmer-Altbau-Etage in Berlin-Mitte, mit neuer Einbauküche, Dielen/Parkett, Gäste-WC und Balkon. 156,70 Quadratmeter zu kaufen für 435.000 Euro.

Michael Bachmeier (Name geändert) traute dem Inserat nicht. Solche Wohnungen gibt es nicht für diesen Preis. Nicht in Berlin-Mitte. Nicht im April 2017. Trotzdem klickte Bachmeier auf den Onlinebutton "Anbieter kontaktieren".

Prompt antwortete ihm eine Claudia Jantunen, erst in gebrochenem Deutsch, später in flüssigem Englisch. Sie sei aus beruflichen Gründen nach Lissabon gezogen und wolle nun ihre Wohnung in Berlin schnellstmöglich verkaufen, schrieb sie. Alles Weitere regle eine Agentur mit dem Namen "Sotheby's Realty" für sie.

Daraufhin meldete sich eine beflissene Maklerin namens Nicole Court: Eine Besichtigung sei jederzeit möglich - vorausgesetzt, Bachmeier leiste eine Anzahlung auf die Kaufsumme; in diesem Fall 3262,50 Euro. Diese "Reservierungskosten" würden bei Nichtgefallen der Wohnung sofort und in voller Höhe zurückerstattet.

"Spätestens da wurde mir klar, dass hier etwas nicht stimmen kann", so der 45-jährige Familienvater.

